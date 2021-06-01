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蘋果毋懼疫情 計劃增加 Apple store 實體門市 助消費者體驗產品

商管策略 15:00 2021/06/01

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新冠肺炎疫情肆虐加速線上轉型步伐，很多兼營網上和實體業務零售商，紛紛減少實體舖數量，轉向網上營銷或開拓 O2O 虛實結合管理模式，不過蘋果反其道而行，打算在全球增設 Apple Store 門市。

《彭博社》 引用德國媒體「馮克媒體集團」(Funke Mediengruppe) 報道指出，蘋果在全球約 500 間 Apple Store 門市，當中 100 間位於歐洲。

美國百勝與 Dragontail System 合作 藉 AI 簡化廚房訂單管理 全球1,500 間必勝客餐廳將採用見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

蘋果零售及人事業務的高級副總裁 Deirdre O’Brien 表示，直營店顧客提供體驗新技術、直接詢問及參加蘋果產品工作坊；同時顧客可在網站得到許多與產品相關資訊，在門市他們可試用和感受產品。

部份大型零售商受疫情及昂貴租金壓力的影響，陸續關閉門市。《聯合社》報道指，英國百貨公司 John Lewis 宣布關閉門市計劃。

【疫市擴張】Donki 再開分店擴充！東京站店主打手信・高價酒見下頁

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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