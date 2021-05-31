【管理 Tips】 職級有別不同解讀　職場 3 大字句易冒犯人

有些企業不存在普通的階級觀念，良好企業文化令上司與下屬關係如同朋友，但溝通時難免接收者有不同見解，一些看似平平無其的說話字句，容易冒犯了別人自己也不知！《商業周刊》歸納 3 大下屬對上司對話場景中開口易冒犯人的句子，以及應如何轉換正確的措辭。

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究竟與同事和上級溝通時，邊句說話易冒犯人？（按圖點擊逐格睇↓）

















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