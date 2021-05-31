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【管理 Tips】 職級有別不同解讀　職場 3 大字句易冒犯人

商管策略 18:08 2021/05/31

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有些企業不存在普通的階級觀念，良好企業文化令上司與下屬關係如同朋友，但溝通時難免接收者有不同見解，一些看似平平無其的說話字句，容易冒犯了別人自己也不知！《商業周刊》歸納 3 大下屬對上司對話場景中開口易冒犯人的句子，以及應如何轉換正確的措辭。

【管理 Tips】如何擺脫被動？ 學識 3 個技巧培育主動發問的下屬【見下頁

究竟與同事和上級溝通時，邊句說話易冒犯人？（按圖點擊逐格睇↓）

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Photo: Pexels

撰文 : 鍾采餘

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