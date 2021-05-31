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【外賣商機】台灣疫情大爆發　誠品生活推網上「防疫享食送到家」單日業務增長最高逾 6 成

業界頭條 17:24 2021/05/31

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台灣新冠肺炎疫情肆虐，當地疫情指揮中心公布，5 月 30 日單日新增 355 宗本地確診個案，全島防疫指標「第三級警戒」。台灣誠品生活 近日結集多間餐廳推外賣直送專區「防疫享食送到家」，業務明顯增長。

【SME學堂】從遭網民抵制到軟銀接手 時尚網購平台ZOZOTOWN靠咩突圍呢?見下頁

台灣誠品生活 eslite spectrum 與 NeNeChicken、KIKI 餐廳、1010 湘、 FLIPPER'S 及東京猿田彥珈琲等等逾 100 間餐廳食肆合作，提供網上訂餐「防疫享食送到家」平台專區，內設連結 Foodpanda 和 Uber Eats 等外賣速遞平台。

誠品生活指出，誠品美食外賣業務肿收入單日增長最高逾 6 成；自新冠肺炎疫情三級警戒後至今線上生鮮食品業績，較去年同期成長逾 10倍。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

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【疫市營商】旅遊業寒冬行李箱滯銷 開發周邊產品加網購疫情破冰見下頁

市民防疫期間減少多出，為顧客能輕鬆購物。誠品生活指出，去年 12 月誠品「OMO虛實整合購物」系統上線，近 5,000 項商品上架，顧客只需掃描落單配送到府上，預計未來各實體店也能使用。

【鍾情日本貨】中國客無法外遊掃貨網購一樣得！日本美顏器跨境銷售額激增50%見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo：eslite.com/tw、誠品生活 eslite spectrum facebook

撰文 : 鍾采餘

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