【外賣商機】台灣疫情大爆發　誠品生活推網上「防疫享食送到家」單日業務增長最高逾 6 成

台灣新冠肺炎疫情肆虐，當地疫情指揮中心公布，5 月 30 日單日新增 355 宗本地確診個案，全島防疫指標「第三級警戒」。台灣誠品生活 近日結集多間餐廳推外賣直送專區「防疫享食送到家」，業務明顯增長。

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台灣誠品生活 eslite spectrum 與 NeNeChicken、KIKI 餐廳、1010 湘、 FLIPPER'S 及東京猿田彥珈琲等等逾 100 間餐廳食肆合作，提供網上訂餐「防疫享食送到家」平台專區，內設連結 Foodpanda 和 Uber Eats 等外賣速遞平台。

誠品生活指出，誠品美食外賣業務肿收入單日增長最高逾 6 成；自新冠肺炎疫情三級警戒後至今線上生鮮食品業績，較去年同期成長逾 10倍。

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市民防疫期間減少多出，為顧客能輕鬆購物。誠品生活指出，去年 12 月誠品「OMO虛實整合購物」系統上線，近 5,000 項商品上架，顧客只需掃描落單配送到府上，預計未來各實體店也能使用。

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