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【疫市營商】返家玩迴轉壽司？Kappa Sushi 出租迴轉壽司輸送帶拓宅商機

商管策略 13:00 2021/05/31

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日本新冠肺炎疫情再升溫，當地政府宣布在多個區域緊急事態宣言生效。有連鎖壽司店鼓勵顧客不要外出、在家抗疫的情況下享受壽司美食，推出出租「迴轉壽司轉送帶」服務，足不出戶感受到迴轉壽司帶來的樂趣。

日本連鎖壽司店 Kappa Sushi（かっぱ寿司）於 5 月 21 日起，提供出租「迴轉壽司轉送帶」服務，該公司目標在 5 間旗下分店設服務。

【疫下營商】三更半夜都可以去 DONKI 購物! 兩分店將轉做 24 小時營業見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

為客戶能在家享用迴轉壽司帶來的樂趣，選擇所喜歡的壽司。Kappa Sushi 設計長 125cm 的「迴轉壽司轉送帶」，最多可容納 15 碟壽司，顧客只需插上電插座便可。出租時間為 2 天，而收費 3,000 日圓（約港幣 212 元）早於 2020 年 9 月提供壽司師傅到會「商務版迴轉壽司」服務，曾為 ゆめの園 asumo 日間長者服務中心年度慶祝活動。

【再開分店】為食者喜訊！壽司郎宣布新店將於 6 月 14 日試業見下頁

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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Photo：kappasushi.jp

撰文 : 鍾采餘

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