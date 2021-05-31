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HKMB 哥基與骨頭圖案口罩 售 $60 盒起

行內熱話 02:45 2021/05/31

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香港口罩廠 HKMB 正發售哥基與骨頭口罩。
             
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

鍾意哥基的朋友，相信會喜歡這款哥基與骨頭口罩。此口罩為香港製造，提供 3E>99% 防護，尺寸則有 大人 (175MM x 95MM)和中童尺寸 (145MM x 95MM)。哥基與骨頭口罩提供平面和立體款式，前者售 $68/30個，後者售 $60/10個，全獨立包裝。

【其他內容】  【附購買連結】日本製造 UNICHARM 超立體口罩 特價售$59/30個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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