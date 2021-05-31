Wilson Tech 迷人花語口罩第二擊 復古大紅花登場

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香港口罩廠 Wilson Tech 表示，正發售第二款迷人花語口罩 : 復古大紅花款式。
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Wilson Tech 口罩規格：
-10個相同款式一盒出售
-成人(175mm x 95 mm)
-密封式獨立包裝
-ASTM F2100 LV3
-香港設計 香港製造
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟