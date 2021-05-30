【三款設計】香港製造! Monchhichi Lv3 可愛口罩 售 $199/兩盒

小魔怪 Little Monster 表示，正發售 Monchhichi 圖案口罩。



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今次推出的 Monchhichi 圖案口罩有三款設計，分別為啡色、粉紅色和白色口罩款，適合不同用戶的需要。注意各款提供的尺寸不同，由 L 碼 / M+ 碼 / M 碼 / S 碼不等。口罩提供 3E>99% 和 Level 3 過濾。每位口罩售價則為 $118/30 個，2 盒為 $199。



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Monchhichi口罩規格

啡色L碼

藍白色：L碼 / M+碼 / M碼 / S碼

粉紅色：M+碼 / M碼 / S碼

ASTM F2100 Level 3

EN14683 TYPE IIR

BFE, PFE,VFE ≥ 99%



每盒30隻，全獨立包裝

香港製造

售價:$118/盒，$199/2盒



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。