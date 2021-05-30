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【附購買詳情】Q-Max 值達 0.35! Maskology Popsicle 涼感五色 Lv3 口罩售 $78 盒

行內熱話 01:53 2021/05/30

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香港口罩廠 Maskology 口罩．學，即時發售 Popsicle 涼感系列口罩。
          
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

近日愈來愈多香港口罩廠針對夏日炎熱天氣的需要，為口罩改用全新用料製造，當中不少廠方採用能提供「冰感」的物料，而且當中的 QMAX 愈高，清涼感愈強。 Maskology 推出的 Popsicle 涼感系列口罩，正是採用 Q-Max 值達 0.35 的物料製成，配合 ES 牛油紙底布，貼面層又涼又滑，正好對抗炎夏。

Popsicle 涼感系列口罩提供 LEVEL 3 和 3E>99% 防護水平，提供 175mm、160mm、142mm 及 123mm 尺寸，香港製造。最重要是此口罩更提供 5 種顏色選擇，包括:白·牛奶冰、灰·芝麻冰、粉·桃子冰、橙·橘子冰和藍·藍莓冰。 

口罩售價︰

1.每盒 $78/20個 、三盒以上九五折（限時優惠）

2.五盒套裝八五折優惠 $330 （每色一盒）

【其他內容】  【附購買連結】日本製造 UNICHARM 超立體口罩 特價售$59/30個

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【其他內容】 返回疫前價! 3E>99% ! 日本白元快適成人中童口罩 售 $49/30

【其他內容】 通過 KATRI 測試! 韓國製造 MB Filter 口罩平售 $30/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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