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【正式推出】QMAX度高達 0.3! HK-M 冰感系列口罩 Level 3 高防售 $58 盒

行內熱話 00:04 2021/06/01

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香港口罩廠 HK-M 表示，即將推出冰感系列口罩。
          
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針對夏日炎熱天氣，香港口罩廠開始改進用料，使戴者有更佳的清涼感。HK-M 表示，即將推出的冰感系列口罩，不但採用多種顏色設計，更用上 QMAX 度高的物料，令口罩提供達 0.3 的 QMAX 度，比一般冰感口罩的 0.2 為高。QMAX 度愈高，表示越有涼感。此口罩內層能迅速吸收和擴散水份，藉以帶走熱量，為用戶提供涼快感。最重要是口罩仍可維持 LEVEL 3 防護水平。

HK-M 冰感系列口罩現已發售，售 $58/20 片，有冰藍色、冰感灰兩色和 4 個尺寸選擇。 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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