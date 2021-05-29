【管理 Tips】如何擺脫被動？ 學識 3 個技巧培育主動發問的下屬

職員在一間企業角色，仿如時鐘裏小齒輪，雖然看似微不足道，甚或是小角色，企業中不可缺少一角協同為公司效力。有一類下屬認為聆聽上司指示是必須的態度，久而久之成為「標準的被動下屬」；反過來說，上司總給指示是因職員偏離他的想法，期望修正偏離軌道。以下 3 個技巧歸納《哈佛商業評論》文章得出，反覆使用相信能培育具想法、懂得自我思考的人才。

究竟點可培育主動人才（按圖點擊逐格睇↓）

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