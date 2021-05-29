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美國百勝與 Dragontail System 合作 藉 AI 簡化廚房訂單管理 全球1,500 間必勝客餐廳將採用

業界頭條 14:25 2021/05/29

分享：

肯德基及必勝客為美國百勝餐飲集團 Yum! Brands 旗下品牌，最近與 Dragontail System Limited 合作為餐飲業提供技術支援，包括廚房落單管理及外賣的運送技術。

Dragontail System Limited 是餐飲服務 Algo 人工智能演算化平台，Algo 平台倡自動化和簡化廚房流程工序。該公司準備部署超過 10 個國家，約 1,500 間必勝客餐廳使用人工智能餐飲服務。

超市融入科技！日本AEON設150部AI攝影機 分析顧客購買行為制定銷售策略見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

百勝餐飲集團首席財務長 Chris Turner 表示，預期將 AI 人工智能算法，提升外賣即時和效能可能性，尤其是必勝客，優化預先製作食品完成過程。

Dragontail 董事總經理 Ido Levanon 指：「百勝餐飲集團與公司合作多年，這機會吸引成為股東，並建議百勝餐飲集團參與科技自然地促成合作。」

【樂齡商機】港產智能廁所助柏金遜症長者靈活使用 參加設計展增曝光率見下頁

【電子支付】Whole Foods 超市率先用 Amazon 引入手掌識別支付技術見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 鍾采餘

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