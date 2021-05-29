美國百勝與 Dragontail System 合作 藉 AI 簡化廚房訂單管理 全球1,500 間必勝客餐廳將採用

肯德基及必勝客為美國百勝餐飲集團 Yum! Brands 旗下品牌，最近與 Dragontail System Limited 合作為餐飲業提供技術支援，包括廚房落單管理及外賣的運送技術。

Dragontail System Limited 是餐飲服務 Algo 人工智能演算化平台，Algo 平台倡自動化和簡化廚房流程工序。該公司準備部署超過 10 個國家，約 1,500 間必勝客餐廳使用人工智能餐飲服務。

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百勝餐飲集團首席財務長 Chris Turner 表示，預期將 AI 人工智能算法，提升外賣即時和效能可能性，尤其是必勝客，優化預先製作食品完成過程。

Dragontail 董事總經理 Ido Levanon 指：「百勝餐飲集團與公司合作多年，這機會吸引成為股東，並建議百勝餐飲集團參與科技自然地促成合作。」

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