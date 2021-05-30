【香港製造】上水風味! 本地氈酒夏天新搞作 夥農場推四季桔氈酒

▲ Two Moons Distillery 將夥香港農場推四季桔氈酒 。

疫情打擊下酒吧業大受打擊，同時影響到本地酒廠的銷售渠道。有本地手工氈酒廠與香港農場合作，推出具有香港風味的全新產品，以網店作為主要銷售渠道收復失地。

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「Two Moons Distillery」創辦於 2019 年，是香港首間蒸餾氈酒廠。今年夏天他們再次推出香港的道地口味氈酒，聯合辦創人 Ivan Chang 說：「去年我們與某間酒吧合作，推出了限量版的五花茶味氈酒，大受歡迎。今年我們便推出了四季桔口味的氈酒，希望可以將香港的道地味道帶給大家。」

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聯合辦創人 Dimple Yuen 指出，氈酒會以多樣化的草本植物進行蒸餾，除了會有 Gin 酒的核心杜松子之外，其餘的材料通常會用上當地的草本植物來調節味道，所以手工 Gin 酒的味道通常都會帶有釀造地區的特色。是次的新酒將會和上水農場合作，由他們提供亞洲特有的四季桔，我們再用雲杉調節香氣，成品的口感會偏向清爽、帶有果香，非常適合炎夏用來消暑解渴。

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酒吧現時已重新開放，Ivan 表示 Two Moons 將會繼續著重在零售、網店及與酒吧間的合作，未來會致力從這三方面擴展業務及推廣本地製氈酒，零售和酒吧會分別針對不同類型客人，他強調要如何開拓網上客源，會是品牌未來的關鍵，新產品順應夏日天氣，配色吸引，新產品除了能給予消費者更多選擇外，公司亦與灣仔的 The Pawn Botanical Bar 合作推出特色特調，方便客人打咭。

Dimple 又指，Two Moons 推出新口味氈酒是為了推廣更多本地製的事物及香港本地品牌。除了上水農場的四季桔外，限量版四季桔氈酒禮盒也附上了本地製的海鹽，讓人客製作鹽味四季桔氈湯力雞尾酒，感受香港的味道。

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