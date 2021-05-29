【營銷策略】細有細好？可口可樂、喜茶加推 Mini 版 銷量獲雙位數增長

比起普通裝飲品，迷你版飲品反而吸引年輕消費者注意? 早前可口可樂和喜茶相繼推出迷你版飲品，其中前者的迷你版可樂銷量錄得雙位數增長，而後者的「Mini 版奶茶」，更成為不少內地年青人的「打卡飲品」。

可口可樂能量飲品慘遭滑鐵盧 兩大原因成「最短命」產品【見下頁】

在飲品行業， 包裝的規格和設計，跟品牌對市場需求有直接關係。小包裝在容量、便攜方面更滿足現代消費者的需求，而且可以增加產品的消費次數。在 2012 年，可口可樂曾推出 300 毫升的新包裝，品牌在市場調查中發現，18 至 25 歲的年輕消費群，希望可口可樂的產品更方便攜帶。300 毫升的可口可樂推出後，品牌的飲品銷量與 2011 年同期比錄得兩位數增長。

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飲品迷你化，相對亦會讓產品變得可愛，成為企業的另一銷售策略。例如第一代的 iMac 設計也一樣，設計師將啫喱的透明設計感應用在電腦設計中。初期 iMac 有圓圓的外殼和把手，還有五顏六色的透明質感，打破電腦冷冰冰的形象，也令 iMac 成為當時最好賣的 All-in-one 電腦。

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