【再開分店】為食者喜訊！壽司郎宣布新店將於 6 月 14 日試業

壽司郎（Sushiro）早前宣布進軍大埔，成為品牌在新界區的第 2 間分店。不少居民十分期待店舖開業，官方近日宣布，店舖於 6 月 14 日起試業，並於 6 月21 日正式營業。

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壽司郎大埔店位於大埔超級城 B 區 1 樓 128 號舖，即一田百貨地下。壽司郎指，6 月 14 至 20 日為試業期，營業時間為上午 11 時半至晚上 9 時半。由 6 月 21 日開始正式營業，營業時間為早上 10 時半至晚上 10 時半。

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壽司郎開每次開新店總會吸引大批市民排隊，但有網民對店舖的入座安排感到不滿，揚言不再光顧，而有網民就建議壽司郎重開實名制網上預約系統。

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