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【疫下營商】三更半夜都可以去 DONKI 購物! 兩分店將轉做 24 小時營業

業界頭條 15:29 2021/05/28

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疫情下市民「在家抗疫」成趨勢，Don Don DONKI（ 驚安の殿堂 ） 零售商於去年疫市擴充，至今 7 間分店，今日（28 日）香港 DONKI 在 Facebook 公布，尖沙咀美麗華店與銅鑼灣名珠城店兩間營業時間，將於 5 月 31 日改為 24 小時運作。

目前 DONKI 24 小時營業店共兩間，包括將軍澳 Monterey Place 及中環店，未來趨勢相信是更多分店會 「24 小時化」。 記者翻查資料，現時尖沙咀美麗華店營業時間為早上 7 時至凌晨 5 時，而銅鑼灣名珠城店早上 6 時至凌晨 4 時，現時 5 月 31日改為 24 小時運作。

【疫市擴張】Donki 再開分店擴充！東京站店主打手信・高價酒見下頁

 

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：DonDonDonki HongKong Facebook

撰文 : 鍾采餘

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