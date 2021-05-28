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【疫市營商】喜餅、散水餅疫市下難賣!    轉型造馬卡龍生日蛋糕打開新市場  

商管策略 19:03 2021/05/28

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手工蛋糕網店轉型製作馬卡龍特色生日蛋糕，收復失地。

疫情下婚禮延期、打工仔不敢轉工，影響手工禮餅、散水餅生意。有手工蛋糕網店靈活轉陣，將經營重心改為放在手工生日蛋糕上，並以特別款式打開市場。

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The Sweet Petite 創辦於五年前，規模愈來愈大並在三年前自設工場，創辦人阿雪說：「我們業務主要做杯子蛋糕、散水餅和婚禮喜餅，疫情都頗為影響到我們生意，一來婚禮好多時延期、改期，又有限聚令，婚禮相關的工作機會少了很多。散水餅方面又因為經濟差，打工仔不敢轉工，就算已經踏入四、五、六月的轉工旺季，相關生意都靜了很多。整體生意對比去年同期跌了差不多三、四成。」

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為了收復失地，阿雪開始將營運的重要轉移，並以新產品開拓新市場。The Sweet Petite 開始製作不同款式的生日蛋糕，當中又以「特大馬卡龍」蛋糕最受歡迎，阿雪笑言公司本身都有製作各種口味的馬卡龍，不少女客戶都非常喜愛，便想到將馬卡龍的元素與生日蛋糕結合，既然市場上沒有同類產品，便盡管試一試，想不到新產品反而成為了品牌的代表性產品。

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她又說：「生日不同婚禮，它不能夠延期，需求穩定。我們也會根據客人要求製作蛋糕，例如客人 send 照片或者圖案過來，我們亦會嘗試去照著做。另一方面，我們開展了團購甜品、小食的業務，生意亦都有所回升。」

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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