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【有光環都冇用】獲米芝蓮星級一定賺更多？研究：6 成米芝蓮餐廳都有負債

商管策略 12:39 2021/05/29

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米芝蓮指南一向是對餐飲業評價的指標，每間新上榜的食店總會引起食客關注。雖然獲得米芝蓮星級會吸引顧客光顧，但這項榮譽又能否令食店賺更多？早前有研究指出，有 6 成米芝蓮餐廳都出現負債情況。

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據西班牙雷里達大學在今年 4 月發表的研究顯示，一間餐廳取得米芝蓮星星不單不一定能提升收益，生意還同時受到主廚性別、餐廳年期等不同因素影響令生意受損，其中更有超過 6 成的米芝蓮餐廳背負債務。

研究分析 130 間西班牙米芝蓮餐廳，計算餐廳的資產報酬率，發現獲得首次取得一星的餐廳，平均獲利率由 7.79% 上升至 11.36%。摘星除了讓餐廳知名度大增，更可以因為新頭銜而調高食品價格。然而，已經取得一星的餐廳再取得第 2、3 顆星時，並沒有即時提高效益。研究分析，取得後續星星的過程消耗餐廳大量資源和時間，如精進廚藝、採用更高級食材、設備等，都會造成短期獲利率下降。

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此外，主廚的性別及餐廳年期亦會有影響。研究顯示，主廚是女性及歷史較悠久的餐廳，獲利率通常比主廚是男性及較新的餐廳較低。至於米芝蓮餐廳的所在地段則對生意沒有影響，反而是投資和網上行銷對營收的影響更大。

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撰文 : 廖淑瑩

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