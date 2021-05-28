  • 32°C
香港時間 : 2021528日 (週五) 15:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費賞你遊】賞你遊香港 2.0 6 月 1 日開始報名! 旅行社：起碼還有生存機會

商管策略 15:05 2021/05/28

分享：

隨著疫情放緩，旅發局將開展第二輪「賞你遊香港」活動—夏日賞你遊，名額增至 2 萬個，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿指定金額，可直接向參加活動旅行社報名，換取本地遊名額。有參加活動的旅行社表示疫情下參加「夏日賞你遊」活動能真正受惠。

山林動力（旅遊）有限公司是其一參加「夏日賞你遊」的旅行社，專辦生態旅遊導賞活動，其董事鍾澤垣表示：「一般本地遊旅行團缺乏深度認識和了解，例如居民傳統文化，樹木、植物生態特質及有機煮食等。現正籌備生態旅遊本地遊，設計活動內容包括，拋網捕魚、生態手機攝影等環節，讓都市人體驗傳統捕魚文化。」

【疫市營商】旅行社 x 配對公司 推露營 Staycation 結合情緣配對盼增知名度見下頁

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

本身生態旅遊教育範疇達 15 年經驗的鍾澤垣，自己擁有農場獲有機農場認證，過去學校和非牟利機構，甚至企業 Team building 而設的生態旅遊。他又說：「去年 10 月開立新公司，當時本地遊可說是曇花一現，又因新公司緣故，未能獲任何政府補貼，其間擔任慈善機構舉辦培訓課程導師，以維持收入，而旅發局舉辦『夏日賞你遊』公司能真正受惠，起碼還有生存機會。」鍾澤垣又指，公司一直靠口碑和專業本地生態遊服務，一班熟客支持，故相信待疫情恢復後，一切會回復現狀。

【疫市營商】外地遊客絕跡收入大跌! 茶行另闢蹊徑 推小班茶藝班力攻年輕茶客見下頁

戴監測器影響微! 公海遊兩晚每位千元起 旅行社 : 撞正暑假易吸家庭客見下頁

香港旅遊發展局於 5 月 24 日公布，市民直至 7 月 30 日於本地零售及實體店港幣 800 元 (詳情按此瀏覽)，儲起店舖正本收據，可直接到參與活動的旅行社報名，6 月 1 日開始正式報名。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【營銷策略】促銷搶客唔一定掂! Shopify 一招讓商家留下 連亞馬遜、阿里巴巴也要跟
2021/05/27
【營銷策略】促銷搶客唔一定掂! Shopify 一招讓商家留下 連亞馬遜、阿里巴巴也要跟
【疫市營商】發揚本地文化! 手工旗袍加入新潮元素 攻年青人市場
2021/05/26
【疫市營商】發揚本地文化! 手工旗袍加入新潮元素 攻年青人市場
【疫市營商】商場減辦展銷活動 小商戶轉寄為賣形式 O2O 推廣增客源
2021/05/27
【疫市營商】商場減辦展銷活動 小商戶轉寄為賣形式 O2O 推廣增客源

你可能感興趣

【營銷策略】促銷搶客唔一定掂! Shopify 一招讓商家留下 連亞馬遜、阿里巴巴也要跟
19:35 2021/05/27
【營銷策略】促銷搶客唔一定掂! Shopify 一招讓商家留下 連亞馬遜、阿里巴巴也要跟
【疫市營商】發揚本地文化! 手工旗袍加入新潮元素 攻年青人市場
20:00 2021/05/26
【疫市營商】發揚本地文化! 手工旗袍加入新潮元素 攻年青人市場
【疫市營商】商場減辦展銷活動 小商戶轉寄為賣形式 O2O 推廣增客源
14:00 2021/05/27
【疫市營商】商場減辦展銷活動 小商戶轉寄為賣形式 O2O 推廣增客源
商業營銷 Local Tour 旅行團 疫情 農場 服務 旅發局 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【疫市營商】舊客縮減預算合作變少! LED 公司做好 SEO 搵新客 生意勁升三成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣