【免費賞你遊】賞你遊香港 2.0 6 月 1 日開始報名! 旅行社：起碼還有生存機會

隨著疫情放緩，旅發局將開展第二輪「賞你遊香港」活動—夏日賞你遊，名額增至 2 萬個，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿指定金額，可直接向參加活動旅行社報名，換取本地遊名額。有參加活動的旅行社表示疫情下參加「夏日賞你遊」活動能真正受惠。

山林動力（旅遊）有限公司是其一參加「夏日賞你遊」的旅行社，專辦生態旅遊導賞活動，其董事鍾澤垣表示：「一般本地遊旅行團缺乏深度認識和了解，例如居民傳統文化，樹木、植物生態特質及有機煮食等。現正籌備生態旅遊本地遊，設計活動內容包括，拋網捕魚、生態手機攝影等環節，讓都市人體驗傳統捕魚文化。」

【疫市營商】旅行社 x 配對公司 推露營 Staycation 結合情緣配對盼增知名度【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

本身生態旅遊教育範疇達 15 年經驗的鍾澤垣，自己擁有農場獲有機農場認證，過去學校和非牟利機構，甚至企業 Team building 而設的生態旅遊。他又說：「去年 10 月開立新公司，當時本地遊可說是曇花一現，又因新公司緣故，未能獲任何政府補貼，其間擔任慈善機構舉辦培訓課程導師，以維持收入，而旅發局舉辦『夏日賞你遊』公司能真正受惠，起碼還有生存機會。」鍾澤垣又指，公司一直靠口碑和專業本地生態遊服務，一班熟客支持，故相信待疫情恢復後，一切會回復現狀。

【疫市營商】外地遊客絕跡收入大跌! 茶行另闢蹊徑 推小班茶藝班力攻年輕茶客【見下頁】

戴監測器影響微! 公海遊兩晚每位千元起 旅行社 : 撞正暑假易吸家庭客【見下頁】

香港旅遊發展局於 5 月 24 日公布，市民直至 7 月 30 日於本地零售及實體店港幣 800 元 (詳情按此瀏覽)，儲起店舖正本收據，可直接到參與活動的旅行社報名，6 月 1 日開始正式報名。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】