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超市高科技！日本 AEON 店內設 150 部 AI 攝影機 分析顧客購買行為即時制定銷售策略

數碼轉型 13:58 2021/05/28

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傳統零售業引入科技元素已是大勢所趨。日本零售集團 AEON 早前在其超市裝設 150 部 AI 攝影機 ，協助公司了解顧客在店內的移動路線及產品銷售數據，從而制定銷售策略。

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以往超市店員補貨或判斷消費者是否需要協助，通常是「憑感覺」行動。最近 AEON 與富士通（Fujitsu）合作，在 AEON STYLE 內的超市中，設置 150 部 AI 攝影機，以更加了解顧客的移動路線和產品的銷售數據，提供更好的消費體驗。只要顧客在貨架前停留的時間過長，系統就會通知店員詢問顧客是否需要協助，讓店舖人手可以有效率地運用。此外，裝設在收銀機前的攝影機，會針對顧客的輪廓作出分析，如顧客看起來像未成年卻購買酒精，就能提醒店員要求對方出示證件。

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AI 攝影機不只針對顧客作出分析，還會判斷貨架上的商品情報。系統能即時發出補貨通知並了解消費者的購買，繼而判斷是否要調整貨架位置，給顧客更好的購物路線。AI 攝影機將會在埼玉縣川口市的 AEON STYLE 使用，預計在今年底前拓展至 76 間門市。

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Photo：AEON STYLE、ウィキペディア

撰文 : 廖淑瑩

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