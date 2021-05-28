港古著迷朝拜必去！ 原宿竹下口 WEGO 宣布結業 區內只剩兩間分店

喜歡「古著」的朋友，在東京原宿旅遊時必定會到 WEGO 購物。不過最近品牌在原宿竹下口店，因租約期滿，決定在 6 月 6 日結業。竹下口店結業後，WEGO 在區內只剩下兩間分店。

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這個在原宿紅極一時的品牌，高峰時期在該區擁有 6 間分店，其中 WEGO 原宿竹下口店在 2014 年開業。公司表示，竹下口店租約即將屆滿，不再續租並於 6 月 6 日結業。除了竹下口店，WEGO VINTAGE 原宿店已經在今年 2 月結業。兩間店舖結業後，品牌在該區只剩下「SoLaDo原宿」内的原宿竹下通店和「WEGO 1.3.5...」原宿竹下通店。

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