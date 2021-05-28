  • 31°C
香港時間 : 2021528日 (週五) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港古著迷朝拜必去！ 原宿竹下口 WEGO 宣布結業 區內只剩兩間分店

商管策略 19:11 2021/05/28

分享：

喜歡「古著」的朋友，在東京原宿旅遊時必定會到 WEGO 購物。不過最近品牌在原宿竹下口店，因租約期滿，決定在 6 月 6 日結業。竹下口店結業後，WEGO 在區內只剩下兩間分店。

賀 50 週年! 日本麥當勞叔叔退位 超古老吉祥物回歸見下頁

這個在原宿紅極一時的品牌，高峰時期在該區擁有 6 間分店，其中 WEGO 原宿竹下口店在 2014 年開業。公司表示，竹下口店租約即將屆滿，不再續租並於 6 月 6 日結業。除了竹下口店，WEGO VINTAGE 原宿店已經在今年 2 月結業。兩間店舖結業後，品牌在該區只剩下「SoLaDo原宿」内的原宿竹下通店和「WEGO 1.3.5...」原宿竹下通店。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

雖然日本零售業在疫情下生意大減，但當地的百元連鎖店似乎未受影響，收入更連續 11 年錄得增長，成為「疫市奇葩」。據帝國數據銀行的資料顯示，日本前 5 大的百元連鎖店，2020 年保持連續 11 年收入增加，總營業額近 9,000 億日圓，僅日本國內門市就超過 8,000 間。

餐車變拉麵車 日本一風堂疫下派免費拉麵 為市民打氣見下頁

疫情下租用需求大增 日本MUJI推兒童家具月租服務見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【營銷策略】可口可樂能量飲品慘遭滑鐵盧 兩大原因成「最短命」產品
2021/05/24
【營銷策略】可口可樂能量飲品慘遭滑鐵盧 兩大原因成「最短命」產品
【疫市營商】疫情下敢開5000呎酒吧？老闆：睇好後市要搶先機
2021/05/22
【疫市營商】疫情下敢開5000呎酒吧？老闆：睇好後市要搶先機

你可能感興趣

【營銷策略】可口可樂能量飲品慘遭滑鐵盧 兩大原因成「最短命」產品
14:41 2021/05/24
【營銷策略】可口可樂能量飲品慘遭滑鐵盧 兩大原因成「最短命」產品
【疫市營商】疫情下敢開5000呎酒吧？老闆：睇好後市要搶先機
21:39 2021/05/22
【疫市營商】疫情下敢開5000呎酒吧？老闆：睇好後市要搶先機
商業營銷 疫情 零售 日本

下一篇文章

【疫市營商】喜餅、散水餅疫市下難賣! 轉型造馬卡龍生日蛋糕打開新市場

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣