通過 KATRI 測試! 韓國製造 MB Filter 口罩平售 $30/50個

網店 Baby Shop 正發售 MB Filter 口罩。



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Baby Shop 表示，正發售韓國製粉紅色平面成人口罩。口罩使用 MB Filter 製造，已獲得韓國 KATRI 和 FDA 認證。售價為 $70/1套，只有 2 盒共 100 個口罩。如果購買 2 套的話，則為 $60/1套，平均每盒售 $30。注意店方沒有提及口罩的 PFE/BFE 等防護水平。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。