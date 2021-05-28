【炎夏新商機】 清涼免焗熱! 涼感口罩搶市場空隙 Gimans Care Fresh Cool 即將上市

現時香港每日氣溫都超過 30 度，要戴口罩確實十分辛苦。雖然市場上有高透氣口罩發售，但仍令用戶感到十分焗熱。口罩廠 Gimans Care 遂推出涼感口罩應市。



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Gimans Care 表示，廠方已使用長時間去研發涼感口罩，包括採用不同材料和測驗吸熱效果，加上材料要對人體無害無毒，才決定推出涼感口罩。根據日本纖維製品品質技術中心 QTec 的檢測吸熱度，將採用的物料為 > 0.32﹔同時口罩物料亦有通過歐盟 RoHS 有害物質檢測 (測試包括重金屬，致癌物等)。

廠方指，涼感口罩仍是採用 Level 3 高防和舒適扁耳帶，讓用戶有更清涼和高保護的夏日。不過涼感口罩未有發售日期，廠方將會盡快公布。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。