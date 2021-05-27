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【疫市營商】舊客縮減預算合作變少!  LED 公司做好 SEO 搵新客 生意勁升三成

商管策略 10:45 2021/05/27

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LED 公司透過 SEO 搵新客，業務上升三成。

疫情下各機構收入變少，無奈需要縮減各項預算，有 LED 公司眼見市場有所萎縮，隨即做好網上 SEO (搜尋引擎最佳化) ，藉此接觸更多潛在的新客戶，業務不跌反升。

疫情回穩婚宴市場復甦　接送公司一條龍服務串連更多生意見下頁

晶智照明有限公司專營各式 LED 設備，項目經理陶俊裕(Eric)說：「公司在 2003 年創辧，當時的業務與燈光控制有關，到 2011 年起我們轉型做 LED 燈，並開始與不同機構合作，推動節能設備升級計劃。」

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【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

Eric 指出傳統照明通常多數使用玻璃光管、慳電膽，隨著 LED 設備逐漸成熟，LED 更加慳電、壽命更長，又不會產生太大熱力，政府、中電便開始推動節能設備升級計劃，資助公私營機構去更換照明設備。晶智多年來與多間酒店、醫院、大學等機構合作更換照明設備，惟近年業務也受到了社運與疫情影響，他說：「酒店、甚至地鐵都開始節省預算，將升級計劃延後，當然都有公司在疫情下銳意進取，想將機構的環境變得更好，但始終都是少數。變相我們要更加主動去接觸新客戶。」

加強優惠外賣搶夏日檔期　台式飲品店推沙冰疫後反擊見下頁

除了搬到更大的實體舖加強線下業務外，他們亦著力投資線上推廣，說：「除了會拍短片介紹公司、開辦公司社交媒體帳號，我們亦會投放更多資源在 SEO 上，本身我們就是香港較為歷史悠久的 LED 公司，有一定口碑，如果 SEO 做得好的時候，潛在客戶一在 Google 搜索 「LED」一字 ，便會先找到我們。尤其現在大部人都是居家工作，要找報價很多時都是透過互聯網。事實上，市場上其實仍有很多公司需要換 LED ，而他們並未太受疫情所影響力，例如有不少公營機構都會向我們尋求報價。Eric  指，現時優化 SEO 後，生意反升大約 3 成。」

健身房禁開半年幾近結業　增物理治療服務轉虧為盈見下頁

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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