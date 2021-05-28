【疫市營商】外地遊客絕跡收入大跌! 茶行另闢蹊徑 推小班茶藝班力攻年輕茶客

▲ 小班茶藝班開拓疫下年輕人市場。

疫情下旅客絕跡，大大打擊不同行業的生意。有茶行開辦小班茶藝班開拓年青人市場，藉以收復失地。

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榮源茶行創辦於 80 年代，專營中國茶的批發與零售，第二代傳人王詩雅(Celia) 說：「我們在中環有一間大約 500 多呎的實體店，舖頭鄰近 Soho 區，店舖主要客群都以遊客為主，可是疫情下旅客絕跡，生意跌了近八成半，所以在經營上必須轉陣。」

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除了開設網站、網店，加強宣傳、推出各類優惠折扣以外，茶行最大的改變是推出小班模式茶藝班，過往茶藝班人數由 20 至 30 人不等，新模式則每次限制在 4 至 6 人以內，每星期最少兩班，參加者由 20 至 50 歲不等。Celia 表示學員大部份都集中在 25 至 35 歲左右，說：「他們一來希望接觸傳統文化，二來在疫情下他們壓力都比較大，更加要有私人空間，之前可能會想去咖啡店，但後來咖啡店的人數也愈來愈多，去到又不能久坐、添飲，反而在茶藝班能夠放鬆心情輕鬆交流。」

為了進一步開拓年輕人市場，開班前 Celia 都會先詢問學員有否特別想知道的資訊，年輕學員都會比對茶的歷史、來源、西式紅茶與中式紅茶的分別、茶居茶葉與茶樓茶葉的分別感到興趣。

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Celia 表示參加者或多或少都想借助飲茶放鬆身心，茶藝班會針對個別學員的情況，解釋那些茶更加適合他們，說：「壓力大的話，通常都分為失眠和集中力降低兩種情況，如果是失眠，可以飲黑茶或者普洱來放鬆；集中力低就可以試試紅茶、烏龍茶，放鬆精神之餘又能提升集中力，以上兩種茶都是中發酵的茶，咖啡因少，飲完較舒服。如果想提神可以飲綠茶、白茶等輕發酵的茶。」

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茶藝班除了能夠幫學員挑選合適茶葉外，亦能學習品茶，更貼合年輕人的市場。Celia 解釋茶葉分成多種級數，與酒樓大量入貨相比，榮源由原材料產地直接入貨更能有效控制品質，茶藝班所品嘗的茶葉屬於中階檔次的茶葉，剛好讓入門學員體味茶與茶之間的分別。當學員未來到其他地方買茶、品茶，都可以得出個合適的估算與評價。Celia 笑言：「當然，榮源亦非常歡迎學員們回來選購合適他們需要的茶葉。」

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