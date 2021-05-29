【突圍有法】踩入男人地盤！港女毅然辭職創立西裝專門店 靠創作意念突圍

不少男士都會訂製西裝，而香港的西裝產業大多主男性主理。不過有女生卻毅然放棄穩定的工作，投身西裝行業，利用自己在時裝業界多年的經驗，為客人度身訂造西裝。

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PHILO- 創辦人 Elisa Wong 曾從事 12 年的品牌時裝設計師，她一直希望屬於自己的品牌。直至一次她為好朋友親自製作西裝，激起創業的念頭。不過西裝行業一向是「男人的地盤」，女性要在行業中突圍並不容易。Elisa 表示，初期尋找師傅、布行的時候，對方對她的生意有疑問，令 Elisa 需付出很長時間去建立信任。

至於令 Elisa 明白西裝行業大多數由男士從事的原因，是因為熨衫而起。Elisa 指，衫架、衫及熨斗，都有一定重量。「要整理衫同熨斗，舞來舞去其實已經出晒汗，其實係體力需求大的工作。」

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要在「男人堆」中突圍，Elisa 認為自己是一個設計師出身的裁縫，加上憑著多年來在大品牌工作時所累積的經驗，將自己的意念放入每一件作品，亦成為她在行業中突圍的方法。

至於未來，Elisa 會與合作夥伴 SHIRT STYLIST 推出更多訂制產品。他們計劃推出半訂制皮鞋、全訂制皮帶，甚至為公司和酒店訂制制服。此外，會為企業提供工作坊，提升他們對服裝的了解，希望可以為男士建立一站式訂制衣帽間。

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