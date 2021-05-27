【管理Tips】有 WFH 才可挽留矽谷工程師! Google、Dropbox 各有對策

隨著美國矽谷疫苗接種的普及率大幅提高，愈來愈多科技企業陸續宣布疫情結束後的辦公模式。其中遠距工作成為不少矽谷工程師的新訴求，兩間科技大企 Google 和 Dropbox 則對於新的工作模式各有對策。

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Google 在今月宣布，在疫情結束後，將允許大約 20% 的員工遠距工作。同時，有 60% 的員工不用每日到公司工作 ，可以選擇某幾天進入公司。不過 Google 行政總裁 Sundar Pichai 在疫情爆發後幾個月，曾一度堅持遠距工作並不是好主意，但在一年後卻選擇妥協。據 CNBC 報導，Google 推出新措施的原因，是因為其他企業皆採用遠距工作，令 Google 擔心大量人才流失，最後也被迫順應潮流，將公司的工作模式變得更靈活。相比疫情前 Google 員工每年可以有兩個星期申請遠距工作， 未來他們有大約一個月可以實行遠距工作。

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至於另一科技公司 Dropbox 則開創了新式的遠距工作模式，方便員工聯繫。除了現時長期租用的辦公室外，Dropbox 還會在員工居住的集中地周圍租用短期辦公地點，甚至選擇共享工作間來解決日常開會、活動的需要。

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