戴監測器影響微! 公海遊兩晚每位千元起 旅行社 : 撞正暑假易吸家庭客

政府昨日宣布郵輪公海遊最快在 7 月底復辦，各大遊輪公司已準備籌劃行程，其中星夢郵輪推出兩晚及三晚的郵輪假期，每位收費 1,188 元起。有本地旅行社負責人指，公海遊開始日期臨近暑假，相信更容易吸引家庭客報名參與。

郵輪公海遊最快7月底復辦 乘客須戴 TRACEY 監測器 免大批人聚集【見下頁】

雅達旅運有限公司負責人譚光舜表示，業界對「郵輪公海遊」反應正面，促進香港旅遊行業。「郵輪公海遊」最快在 7 月底舉行，加上臨近暑假，譚光舜預料會吸引已經接種疫苗的父母帶同年幼子女報名，以及一些年輕夫婦和情侶也是目標客群。他又指，郵輪公司公布行程當日，已接到不少查詢，因此對「公海遊」有信心。問及需要在船上戴監測器手帶，會否影響報名表現。譚光舜則指相信需要戴監測器手帶(按此瀏覽詳情)並不會影響公海遊報名情況。

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星夢郵輪昨日宣布推出兩晚及三晚的「Super Summer Seacations 夏日海上遊航線」行程，今日起接受預約。其中兩晚雙人同房價，每人低至 1,188 元起，每星期有 3 班航班，逢星期三、五、日出發。至於皇家加勒比旗下郵輪「海洋光譜號」 ，亦因應「公海遊」推出兩晚至四晚的海上假期套餐，有海景房、露台房及套房選擇，售價由 1,740 至 7,395 元不等，船期將會在 5 月 31 日公布。

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Photo：皇家加勒比國際遊輪、星夢郵輪