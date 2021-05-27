【疫市營商】等電子消費券刺激生意! 功能性傢俱拓年輕夫婦客源

▲ 疫情力推功能性傢俱。

疫情裏小朋友要留家上課，為了令小朋友有良好的學習環境，不少年輕夫婦需要額外購入適合的傢俱。有傢俱公司針對有關市場推出產品。

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雅詩傢居設計 (GOOD IDEA FURNITURE AND DESIGN) 於1993年成立，現有三間連鎖分店，核心業務為各式傢俱產品，第二代傳人 Irene Hung 說：「我們做的傢俱類型較多，和普遍只有梳化、床的傢俱舖不同，可以說大部份類型的傢俱都有涉獵，同時也有提供訂製服務。」

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她坦言近年經營的較大困難是在社運時期，當時商場會突然拉閘，事後又未有扣減相應租金；疫情加重了經營成本，例如運貨方面，內地部分地區限制中港司機，結果需要另找人手，運一櫃貨的成本甚至比之前多近三倍。原材料價格上漲，更是雪上加霜。

Irene 指出食肆如果加價數元，消費者也能接受，但傢俱加價一兩成，消費者聽到就會引起極大反應。幸好公司在內地有自家工廠，能透過大量生產來減低單價成本，疫情裏仍能維持公司運轉。

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Irene 表示，現時細件傢私比過往更受歡迎，現時公司主力推銷功能性傢俱，例如可自由伸展長度的餐枱，又或者用上陶瓷玻璃質料製作的餐枱等等，說：「小朋友在疫情裏多了時間留在家，而陶瓷玻璃不怕小朋友劃花，有時候小朋友在枱上用黏土製作美術勞作，都可以很簡單便清理乾淨。這種物料在兩年前便已經在市場出現，但通常用戶是用普通玻璃便算數，現在家長反而樂意轉用新物料，價格高兩、三成都沒所謂。」

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港人在疫情裏傾向於網購，公司就繼續提供由新興物料所製作的傢俱，以中等價錢提供中高品質傢俱選擇，藉此吸引新客戶。Irene 說：「現在市況反比疫情剛發生時差，因當時客戶會較捨得買新傢俱，因為需要為家居變身為合適的 WFH 工作環境。此外現在客人除了網上落單，都會先到門市試一試，這方面我們會有點優勢。對於未來的環境，我們都是較樂觀的，因為陸續都有新樓盤落成，市場有一定需求。但與此同時希望政府能夠盡快推出電子消費券，現在有不少潛在消費者都是在等消費券，最後再一次過購入傢俱。」

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