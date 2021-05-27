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【救市攻略】業績受創、關閉大量分店! GAP x Walmart 推新家居品牌 從網上重新出發

商管策略 17:24 2021/05/27

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美國連鎖服裝品牌 GAP 早前受疫情影響，關閉超過 200 間門市，導致品牌截至 2021 年 1 月 30 日第四季的銷售額較去年同期下跌 5.3% 至 44.2 億美元。但最近品牌決定重新出發，與零售商沃爾瑪（Walmart）合作推出新家居裝飾品牌 Gap Home，並加強電商業務。

餐車變拉麵車 日本一風堂疫下派免費拉麵 為市民打氣見下頁

新家居裝飾品牌 Gap Home 將會售賣寢具、浴室和裝飾品等產品，價格由 15.88 至 64.98 美元不等。首批 400 件商品將於 6 月 24 日在沃爾瑪官網上架，之後沃爾瑪會根據銷售情況，將最受歡迎的產品在門市售賣。Gap 全球運營總裁 Mark Breitbard 指出，這次合作將會帶來更多收入，並讓更多未逛過 Gap 的新客人認識品牌。Gap 預計 2021 財年的淨銷售額，將比去年上升約 15 至 19%。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

除了與零售商合作，Gap 早在去年與美國歌手 Kanye West 展開 10 年合作計劃，Gap 早前宣布此系列或將於今年 6 月底前正式推出，讓顧客可以用較親民的價格，購買 YEEZY Gap 的聯名產品。

有工冇人做！美國麥當勞奇招吸人才 做滿 6 個月即送 iPhone見下頁

蟲蟲蛋糕都有冒牌？英國馬莎控告零售商 Aldi 抄襲  Aldi 網上反擊獲網民支持見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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