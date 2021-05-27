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【營銷策略】促銷搶客唔一定掂! Shopify 一招讓商家留下 連亞馬遜、阿里巴巴也要跟

商管策略 19:35 2021/05/27

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電商市場競爭激烈，要突圍而出也不容易。但一間小規模電商 Shopify 不靠促銷吸引客人，反而用一招切入商家的痛點，在去年成功登上北美電商亞軍的寶座。然而，其獨特的經營策略，甚至令電商龍頭亞馬遜 (Amazon) 和阿里巴巴也爭相模仿。

完全沒有淘寶風! 中國電商 SHEIN 進軍美國 兩招輕鬆打敗亞馬遜見下頁

在兩年前，Shopify 仍然是夕夕無名的加拿大小型電商，其規模甚至不到 eBay 的一半。 但直到 2020 年，其市值卻已突破 1,300 億美元，交易總額達到 1,196 億美元，相當於亞馬遜銷售額的 40% 。這個小型電商來勢洶洶，迫使亞馬遜要籌建秘密團隊，專門研究及複製 Shopify 的商業模式。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

與傳統電商針對消費者不同，Shopify 將服務重點放在商家身上。平台不會把各商家和產品一同展示在平台上，但消費者所買的每項產品都是從它而來。Spotify 是透過各項服務把自家平台與每個獨立網店 (獨立站) 連結起來，並形成商業閉環，形成一個全新的電商生態。所謂的「獨立站」，就是讓商家脫離電商平台，擁有獨立的網域名稱和頁面，其流量、品牌、數據都歸商家所有，如同一些大品牌的官方網店。至於 Shopify 的獨立站，就像是讓淘寶上的店鋪轉變為一個個獨立品牌，商家會擁有屬於自己的網站，但其背後的營運和掌權者仍是 Shopify 。

Shopify 的模式正好解決商家的痛點，如何有效營運網上商店，同時又能擁有品牌及流量的主導權，這些都是商家多年來的訴求。

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Photo：PYMNTS、Shopify

撰文 : 廖淑瑩

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