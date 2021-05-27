【靈活變通】購物同時打疫苗！美國 Costco、Walmart 變身疫苗接種中心 3 款疫苗任你揀

由於美國疫苗存貨過剩，連大賣場、藥局均開放給市民接種疫苗。其中美國好市多（Costco）就有輝瑞、莫德納和強生 3 款疫苗供會員選擇，他們只要開車到「得來速」(Drive-thru) 通道，伸出手臂就能接種疫苗。

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Costco 早前在官網宣布，只要是 12 歲以上的會員都可以接種新冠疫苗，而根據美國官方規定，12 至 17 歲的青少年只能接種輝瑞（Pfizer）疫苗，而 18 歲以上的會員可以選擇強生（Johnson & Johnson ）或莫德納（Moderna）。



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當地市民表示，Costco 會在店外安排得來速通道，只要先在車窗上寫要打的疫苗，然後將車窗放下並把手臂伸出去，就會有駐店的藥劑師協助接種疫苗。除了 Costco，連鎖零售商沃爾瑪（WalMart）、連鎖藥妝店 CVS 藥局都有提供疫苗接種服務，十分方便。

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Photo：Costco、BradEYoung@Twitter、mdooher@Twitter、Stu pendousmat