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【靈活變通】購物同時打疫苗！美國 Costco、Walmart 變身疫苗接種中心 3 款疫苗任你揀

商管策略 15:00 2021/05/27

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由於美國疫苗存貨過剩，連大賣場、藥局均開放給市民接種疫苗。其中美國好市多（Costco）就有輝瑞、莫德納和強生 3 款疫苗供會員選擇，他們只要開車到「得來速」(Drive-thru) 通道，伸出手臂就能接種疫苗。

為提高香港疫苗接種率 商界研究為已接種人士提供機票、自助餐等優惠見下頁

Costco 早前在官網宣布，只要是 12 歲以上的會員都可以接種新冠疫苗，而根據美國官方規定，12 至 17 歲的青少年只能接種輝瑞（Pfizer）疫苗，而 18 歲以上的會員可以選擇強生（Johnson & Johnson ）或莫德納（Moderna）。
 

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【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

當地市民表示，Costco 會在店外安排得來速通道，只要先在車窗上寫要打的疫苗，然後將車窗放下並把手臂伸出去，就會有駐店的藥劑師協助接種疫苗。除了 Costco，連鎖零售商沃爾瑪（WalMart）、連鎖藥妝店 CVS 藥局都有提供疫苗接種服務，十分方便。

意大利計劃6月中解封 擬為遊客接種疫苗見下頁

餐車變拉麵車 日本一風堂疫下派免費拉麵 為市民打氣見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Costco、BradEYoung@Twitter、mdooher@Twitter、Stu pendousmat

撰文 : 廖淑瑩

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