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【附購買連結】採用日本濾芯! SEC AB Diamond 殺菌塗層糖果粉Level 3口罩 買一送一只售 $24.5

行內熱話 02:52 2021/05/27

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香港口罩廠 SEC 表示，正推出 AB Diamond 口罩優惠。
          
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

AB Diamond 口罩最特別之處是加上殺菌塗層，口罩表層可持續殺菌 24 小時。口罩為香港製造，並採用日本口罩濾芯，提供 BFE/PFE/VFE 達最頂級的 99.9% 和 Level 3 防護。廠方指 AB Diamond 口罩透氣度高，所以適合天氣焗熱、運動時使用。

全獨立包裝的 AB Diamond 口罩原價售 $49/10 個，今次廠方推出粉紅色成人口罩優惠，在荃灣門市及網店購買，即享買一送一，即售 $24.5 包。  

【其他內容】 屈臣氏 Watsmask LEVEL 3 童裝口罩 獨立包裝售$60/30個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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