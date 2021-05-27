香港製造 H Plus 寵物小精靈系列口罩 特價最多 85 折

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H Plus 口罩規格
尺寸：175mm x 95mm (±3mm)，成人使用
磨砂膠盒包裝，一盒30片，每片獨立包裝
細菌過濾效率 (BFE) 達 99%
微粒過濾效率 (PFE) 達 99%
病毒過濾效率 (VFE) 達 99%
ASTM Level 3
售價 : $138 起
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟