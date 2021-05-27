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Gimans Care 三色雪糕 Level 3 口罩 香港製造售 $98 盒

行內熱話 02:24 2021/05/27

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Gimans Care 有愈來愈多口罩在香港生產，今次新推出的三色雪糕口罩，也是 Made in HK。 
        
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】 

Gimans Care 新推出的口罩名叫 Ice cream，正是採用三色雪糕之作設計概念，一盒提供下圖三種顏色口罩。口罩採用 level 3 規格，配合日式 Omega 摺，既透氣保護性亦高。口罩提供成人 17.5cm 和女士 16cm 尺口。一盒 30 片，每色 10片，獨立包裝售價 $98 盒。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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