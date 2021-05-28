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【疫市營商】恢復半天面授課堂 花繩會學校需改視像教學 網上推廣暑期活動

商管策略 18:10 2021/05/28

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本港確診個案減少，隨著疫情轉趨緩和，政府全面恢復半天面授課堂，惟中小學不能在沒有課堂的另半天，安排學生學習或其他活動。對於逾 6 成收入在學校課程的香港花式跳繩會，以視像跳繩教學，最近聯機構合作推廣跳繩運動，鼓勵更多港人參與。

香港花式跳繩會教練總監鄭淦元表示，雖然政府全面恢復半日課程，但不鼓勵校方辦課外活動，在這安排下，花繩會確實未能受惠。跳繩會在疫情下一改既有教學模式，使用 Zoom 視像教學，另外為合作的學校提供影片教材。他坦言：「疫情期間表演、活動和比賽取消，而整體收入逾 6 成在學校跳繩課程，其餘為花繩會開辦課程。」

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跳繩訓練學校校址受疫情影響結束營業，鄭淦元認為現時最困難是面對場地、安全和保險問題。他又說：「疫情期間行政部門、教練及辦公室租金支出大，大部份時間入不敷支，公司兼職員工逾百名，收入較疫情前同期跌 8 成，靠私人教班幫補收入，及自行租用私人屋苑會所、平台，或租用康文署場地作培訓，認為人才是公司資源的一部份，唯一方法是減低開支，與員工共渡時艱。」

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鄭淦元又稱，暑假快將來臨，現正籌備暑期班課程及物色場地。為了跳繩活動繼續推廣出外，與昂平 360 及能量飲料公司 Red Bull 合作推廣暑假活動，由知名運動員拍攝花式跳繩教學影片，透過網上推廣鼓勵港人參與跳繩運動。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo: 昂平360 Facebook 、Red Bull Facebook 

撰文 : 鍾采餘

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