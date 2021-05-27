【逆市擴張】戴口罩成日常!   半永久紋眉需求急升 男士都會做 眉妝公司連開兩分店

▲ 半永久紋眉在疫情下需求急升。

疫情下人人戴口罩，美容客人重心開始移向半永久紋眉、眼線服務，有眉妝公司在疫情下連開兩間分店，逆市擴張。

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KC Beauty 創辦於 5 年前，核心業務包括紋眉美容化妝服務及開設相關課程，現時營運團隊共約 20 人，創辦人 Kat Chan 說：「公司除了在內地有數間化妝美容學校之外，在太子也有一間專做半永久紋繡的美容中心，為了滿足愈來愈大的市場需求，我們近期在同棟大廈投資了大約 30 萬開多一間分店，另外，短期內我們會在觀塘再開分店。」

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市民無法海外旅行，變相令到香港的客源更加集中，同時熟客們亦有更多空餘時間打扮自己，又因為全城都要戴口罩，眉、眼妝比過往更加重要，直接令到半永久紋眉服務例如霧眉、飄眉需求急增。

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KC Beauty 一間分店單日只能服務約 10 位客人，有時候客人甚至要預約至下個星期。Kat 說：「女性的話不限年齡，17 歲至 70 歲的客人都有；男士飄眉也已經成為潮流，由於效果好，他們很樂意將我們推介給他們的身邊親朋好友，曾經有客人在大企業任職，後來她向同事推介我們，一個傳一個，最後單是他們公司都來了幾十個客人，可見口碑宣傳更加重要。」

Kat 表示半永久紋眉的市場競爭較大，能夠突圍而出歸功於 KC Beauty 的核心員工大部分都是化妝師、美容師出身，有較高的審美觸覺及潮流趨勢，客人對公司有信心，覺得有效果就會主動推薦給身邊朋友，效應與社交媒體賣廣告不相伯仲。

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另外，KC Beauty 亦有舉辦紋眉師課程，Kat 說：「市場需求都很多。例如之前航空公司裁員、美容業停業就有不少空姐上堂增值，多方面發展，她們畢業後也可以擁有自己的客戶去經營自己的生意，到時無論是自己開舖，又或者租用我們的場地都是出路。」

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