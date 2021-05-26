又一集體回憶消失? 許留山欠租拖無可拖 遭高等法院頒令清盤

近月有多間分店接連被業主追租的連鎖甜品店許留山，早前再被債權人入稟高等法院呈請清盤，有關清盤聆訊今（26日）於高等法院進行，高院聆案官今頒下清盤令。

餐車變拉麵車 日本一風堂疫下派免費拉麵 為市民打氣【見下頁】

債權人分別為豐昌地產有限公司、Virginia Investments Limited、世界地產有限公司及英豪有限公司，被呈請清盤的是許留山食品製造有限公司。

代表債權人的大律師庭上指，許留山未能與債權人達成和解協議，亦尚未清還債務，也無實際可行的還債時間表，故要求法庭頒令清盤。許留山一方表示不反對，聆案官因此頒令。

市民不願外出聚會 主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價【見下頁】

根據入稟登記冊資料，許留山在去年已被多間公司多次呈請清盤，例如藍田匯景廣場舖位業主 Bansque Limited 。Bansque Limited 指雙方自 2019 年 6 月起簽訂租約，以月租 8.5 萬元租用舖位，而 2019 年 9 月，雙方一度協議將去年 7 月至 12 月期間的租金，下調至 6.5 萬元，但許留山自 2019年 10 月 1 日起拖欠租金至 2020 年 3 月，扣減保證金後，現時合計仍拖欠逾 19 萬元的租金，業主曾要求許留山遷出舖位不果，因而入稟高院。

裝修 100% 完工保證!? 港商推完工保證計劃 為客戶提供多重保障免爛尾【見下頁】

50 年代，創辦人許留山在元朗街頭售賣龜苓膏和中藥。至 70 年代在新界元朗開業，最初售賣傳統涼茶，直至 80 年代由涼茶舖轉營出售榴槤、山竹、蘿白糕、酸梅湯、火麻仁和豆漿等。90 年代推出鮮果甜品，92 年推出的甜品「芒果西米露」大受歡迎，其後以特許經營方式拓展業務。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】