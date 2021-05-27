【疫市營商】商場減辦展銷活動 小商戶轉寄為賣形式 O2O 推廣增客源

新冠肺炎疫情持續，不少店舖借展銷和市集等場地增加曝光率，有市集攤檔資訊網站公司表示，今年 4、5月份展銷業氣氛差，檔主和場主租場情況大減。

「1010U 攤攤邀 」的負責人黃禹恒（Ben）表示，4 、 5月份展銷業氣氛差。雖然仍有人流，但市民購買慾低，場主減少作推廣，有此現象相信是季節性影響有關。他又指：「大型商場減少舉辦展銷活動，多數商場展銷轉向寄賣形式。舉例說，場主以中央統籌、檔主放貨，再分拆分成，此舉場主節省人手管理展銷。至於市集方面，個別場主只在週末舉行市集供小檔主擺攤。」

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黃禹恒預計，現時為暑假和 9 月份展銷市場作準備，市民接種疫苗和通關，相信回復展銷市場信心大。他透露，部份場主正籌備知識產權有關的展銷活動，望 9 月份後本地消費意欲提升 。

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▲ 「1010U 攤攤邀 」的負責人黃禹恒

1010U 攤攤邀本身是市集攤檔情報網，但也會與商場協商租短期舖位，協助小商店擺檔賣貨事宜，再藉本身的網上渠道宣傳，作 O2O 推廣。

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