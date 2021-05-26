【奇招盡出】有工冇人做！美國麥當勞奇招吸人才 做滿 6 個月即送 iPhone

自新冠肺炎疫情發爆後，部分企業不但生意大減，同時失去大量人手。在美國有部分地區的麥當勞因長期未能招聘員工，就想出奇招，在其招聘廣告中寫著「工作滿 6 個月以上就能獲得免費 iPhone」。

賀 50 週年! 日本麥當勞叔叔退位 超古老吉祥物回歸【見下頁】

工作可以獲得薪金之餘，做滿 6 個月也可以得到 iPhone 看似吸引！不過在招聘廣告中，未有提到員工工作滿 6 個月後會得到甚麼型號的 iPhone。此外，在這份招聘廣告中的 iPhone 圖片是有實體的 Home 鍵，這也讓不少人懷疑到時獲得的免費 iPhone 其實是比較便宜的 iPhone SE 或 iPhone 8。廣告除了未有提及 iPhone 型號，也未有詳列產品規格。如果到時派送贈的是平價 iPhone 的話，這份「獎勵」或並不足以吸引員工繼續待留下工作。



▼ 點擊圖片放大 +3 +2 ▲ 美國麥當勞奇招吸人才 工作 滿 6 個月即送 iPhone



【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

早前美國麥當勞曾招聘時薪 50 美元（約港幣 388 元） 的煎漢堡扒員，卻乏人問津。疫情下美國「有工無人做」的情況嚴重，《經濟學人》指出其中一個原因是與政府補助有關。為解決失業人士的生計，美國政府今年春天再次向每個人發放 1,400 美元（約港幣 10,872 元） 的紓困金。除外，美國政府還向每名失業人士每周發放 300 美元 （約港幣 2,329 元）的失業津貼。在失業人口中，每 10 人就有 4 人單是領取失業津貼，所得的資助比自己之前的工作還多。有經濟學家批評，這些津貼過度慷慨，讓勞工寧願繼續失業。

14條準則、996工時、午餐送香蕉 亞馬遜獨特管理模式能否俘擄員工的心？【見下頁】

餐車變拉麵車 日本一風堂疫下派免費拉麵 為市民打氣【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】