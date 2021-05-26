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蟲蟲蛋糕都有冒牌？英國馬莎控告零售商 Aldi 抄襲 Aldi 網上反擊獲網民支持

商管策略 16:14 2021/05/26

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一個蛋糕竟引發著作權大戰？英國百貨公司馬莎售賣超過 30 年的毛蟲造型蛋糕「毛毛蟲柯林」（Colin the Caterpillar），竟被當地零售商 Aldi 抄襲，馬莎早前控告對方的「毛毛蟲卡斯伯特」（Cuthbert the Caterpillar）的蛋糕造型有抄襲嫌疑。

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從外觀上來看，兩者的外表沒有太大分別。但在 4 月時，這隻「經典毛蟲」卻引發爭端，馬莎控告另一零售商 Aldi，指它們出品的毛毛蟲卡斯伯特（Cuthbert the Caterpillar）與其同類產品十分相似。馬莎指出，顧客從外觀上不能分辨，要品嚐過才知道，而這也使人們誤以為兩者有同樣的品質，可是馬莎的售價為 7 英鎊（約 76 港元），Aldi 的售價只是 5 鎊（約 54 港元）。馬莎又指，它們有 3 個與「毛毛蟲柯林」有關的商標，這讓角色獲得獨特性與聲譽。因此，它們希望 Aldi 停止售賣同款蛋糕，並同意未來不再售賣類似商品。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

Aldi 也不甘示弱，在 Twitter 上發表貼文，希望兩間公司的毛毛蟲可以做朋友。並又透露公司要讓「毛毛蟲卡斯伯特」重出江湖，並進行公益活動，指售賣目的是做善事，不是送錢給律師用。在這則貼文的文末，它們還加上了標籤#caterpillarsforcancer，而標籤所提到的組織，正是馬莎已合作多年的機構。貼文貼出後，Aldi 獲不少網民支持，有近萬人俾「心心」以示支持。

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Photo：Aldi Stores UK、M&S

撰文 : 廖淑瑩

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