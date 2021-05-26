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【疫市營商】發揚本地文化! 手工旗袍加入新潮元素 攻年青人市場

商管策略 20:00 2021/05/26

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有香港公司為旗袍加入新潮元素，而且廣受年輕一代歡迎。

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Cammie Chan Cheongsam 創辧於 2017 年，核心業務為手工旗袍生意，除了自家品牌和旗袍訂造以外，亦包括二手旗袍買賣。創辦人 Cammie Chan 說：「旗袍市場一直都頗大，客群亦不限於年輕女士，不少年紀稍長的女性都會買來拍照、收藏和參加活動，但可能參加完活動後便會閒置旗袍，一件衣服可能只穿一兩次。所以二手旗袍這方面都頗具市場。二手旗袍價格約在 300 元左右浮動，全新的訂造旗袍視乎材料，價格大約是 1,300 元左右，對於女士服飾來說價格不算太高，不少未試著過長衫的年輕人都會買來試試。」

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為了令旗袍的文化可以繼續承傳，並且進一步開拓年輕人市場，Cammie 在自家的旗袍裏加入新潮元素，在保留原有的衣領、衣襟、裙叉的情況下，帶入了新的演釋方式，例如最受歡迎的拼布款式。她指出拼布款式有修身的視覺效果更為，看起來顯瘦，是一個特別受到年輕女士追捧的原創系列。

市民不願外出聚會 主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價見下頁

Cammie 坦言由於疫情爆發，大量活動取消，客人沒有盛裝打扮的必要，一度令公司生意停擺近 7 個月，近期隨著疫情緩和，公司即在多方面尋求新市場，說：「除了推出更多的款式外，我們亦開始做網店，並且嘗試更多不同新策略，例如與本地的攝影師合作推出新款，又與國外品牌合推聯名款式，盼能進一步開拓市場，收復失地。」

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撰文 : 陳文政

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