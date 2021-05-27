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【疫市營商】旅行社 x 配對公司 推露營 Staycation 結合情緣配對盼增知名度

商管策略 10:00 2021/05/27

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新冠疫情持續興起酒店 Staycation，有專門接待旅行社聯酒店與配對公司舉辦酒店 Staycation 露營結合情緣活動，靠另類活動行程增加知名度。

本港疫情稍為緩和，一般本地遊行程未必刺激消費者。港旅國際旅遊（Creative China Holiday Tour）董事總經理黎樂文（Raku）表示 ：「繼早前酒店 Staycation 的露營活動，反應不俗 2 日已有 40 人報名，人數接近爆滿。一般本地遊行程以價錢競爭，今次公司舉辦活動以帶日本團的經驗，提供服務。 」

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公司舉辦活動限 8 男 8 女參加者，除一般露營活動行程，還結合另類互動環節。

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疫情下港旅行社各出奇謀。黎樂文又指，坊間酒店 Staycation 過多，萌生『悅來悅營（情緣篇）』結合酒店 Staycation 及情緣配對服務等活動，相對較特別的活動，嘗試提加知名度。疫情港人難出外認識新朋友，提供擴闊人脈機會。坊間配對公司舉辦極速約會活動時間短，且參加者人數多，略為走馬看花。他透露：「公司舉辦活動限 8 男 8 女參加者，主要幫單身人士透過每個行程活動，輕鬆地深入了解對方，現時已 1 半人參加，以性別招攬參加者相對有難度。」

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另一邊廂，專做一對一諮詢配對服務的公司 Hala Match，亦作新嘗試與港旅國際旅遊合作。Hala Match 創辦人曾若瑜 （Karin）表示：「疫情下市民抗疫疲勞，缺乏渠道找尋另一半，而一般配對公司 Speed dating 活動聚餐形式，旅行社方邀請促成今次「悅來悅營（情緣篇）」活動詳情按此。行程上編排提供意見，例如首日行程玩樂多，晚上安排參加者相聚，更多接觸和溝通機會，同時為參與者享有公司永久會員的後續服務，為公司增加曝光率。」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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