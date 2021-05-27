【管理Tips】Amazon 獨特管理模式 成企業成功因素?

科技企業亞馬遜 (Amazon) ，早前被爆出招募新人是為了保持每年 6% 的淘汰率，令外界嘩然。企業早年也傳出 14 條準則、996 工作制，以及午餐送香蕉等措施，然而這些獨特管理模式能否令人才留下?

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從基本薪金來看，亞馬遜在眾多科技企業裏並不算低，甚至是頭幾位薪金最高的公司。但當你把工作時間、公司福利也考慮進去的話，實際拿到的薪金會比甚其他公司少。在「996 工作制」盛行的矽谷，亞馬遜應該是最支持「996」的公司之一，加班已成為常態、員工要隨時候命，沒有即時回覆郵件、電話還會被追問，這也是許多亞馬遜工程師的「陰影」。

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至於亞馬遜的「14 條軍規」，是由創辦人貝察斯親自撰寫的 14 條領導力準則（14 Leadership principles）。它被認為是建立亞馬遜商業帝國的基石，貫穿亞馬遜經營及管理的各個層面。在矽谷的求職圈裏，這 14 條準則也可以說是無人不知、無人不曉，因為是面試必考的題目。在入職培訓中，每一位新員工都要學習領導力準則，並在培訓後進行考核。在日後的工作中，主管也會根據這 14 條準則對員工進行評分，即使程式寫得再好，也可能因為領導力不足而被列入績效改善計劃 (PIP) 的候選名單，或面臨被裁的危機。所以亞馬遜員工的工作壓力大，員工流失亦不少，所以亞馬遜的管理文化，其他企業確實未必可以跟從。

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