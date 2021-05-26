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郵輪公海遊最快7月底復辦 乘客須戴 TRACEY 監測器 免大批人聚集

業界頭條 20:48 2021/05/26

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在新冠肺炎疫情下，本地旅遊業受嚴重打擊。當中已停辦近 15 個月的的郵輪旅遊，會在 7 月底復辦。商務及經濟發展局局長邱騰華指，香港市民會在香港出發，行程中不停靠任何港口後在公海遊歷數天後返回香港，而且行程大多數只有數天。此外，參加者須完成接種兩劑疫苗及等待 14 日後才可登船。

政府研究推出「公海遊」  業界：期待已久 盼旅遊業可以復甦見下頁

郵輪旅遊的載客量亦有限制，只可容納上限的 50%，並設有應急措施。若在行程中發現有疑似確診個案，行程會中斷並立即返航。如果香港疫情出現惡化，郵輪公海遊亦可能會暫停。至於參加者須完成接種兩劑疫苗及等待 14 日後才可登船、16 歲以下青少年及有醫學證明不適合打針者可獲豁免。此外，乘客在登船前須持有 48 小時前的病毒檢測陰性結果，並須安裝「安心出行」。
 

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【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

邱騰華表示，船上會有醫護人員、隔離房間等設備。他指，一艘郵輪可能有數以千計的人士，因此乘客也要做足防疫措施，並完成所有疫苗接種。他認為，這是大勢所趨，可確保旅遊時「大家安心」。

針對此新措施，星夢郵輪表示，旗下的雲頂夢號預計 7 月起到港營運。星夢郵輪指，乘客上船前需在碼要接受體溫檢測和作健康申報，然後再出示新冠疫苗證明文件和 48 小時內的陰性病毒檢測報告才可上船。

此外，乘客在登船時，亦要帶上採用 TRACEY 人流密度監測器。各乘客在移動時是不會響鬧，但如果乘客靜止時而另一人在少於 1.5 米距離內，TRACEY 就會發出聲響，提醒乘客要保持社交距離。

為提高香港疫苗接種率 商界研究為已接種人士提供機票、自助餐等優惠見下頁

意大利計劃6月中解封 擬為遊客接種疫苗見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Hong Kong Tourism Board

撰文 : 廖淑瑩

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