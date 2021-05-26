振興旅遊業！郵輪公海遊最快7月底復辦 參加者須接種兩劑疫苗

在新冠肺炎疫情下，本地旅遊業受嚴重打擊。當中已停辦近 15 個月的的郵輪旅遊，會在 7 月底復辦。商務及經濟發展局局長邱騰華指，香港市民會在香港出發，行程中不停靠任何港口後在公海遊歷數天後返回香港，而且行程大多數只有數天。此外，參加者須完成接種兩劑疫苗及等待 14 日後才可登船。

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郵輪旅遊的載客量亦有限制，只可容納上限的 50%，並設有應急措施。若在行程中發現有疑似確診個案，行程會中斷並立即返航。如果香港疫情出現惡化，郵輪公海遊亦可能會暫停。至於參加者須完成接種兩劑疫苗及等待 14 日後才可登船、16 歲以下青少年及有醫學證明不適合打針者可獲豁免。此外，乘客在登船前須持有 48 小時前的病毒檢測陰性結果，並須安裝「安心出行」。

▲ 參加者須完成接種兩劑疫苗及等待 14 日後才可登船、16 歲以下青少年及有醫學證明不適合打針者可獲豁免。

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邱騰華表示，船上會有醫護人員、隔離房間等設備。他指，一艘郵輪可能有數以千計的人士，因此乘客也要做足防疫措施，並完成所有疫苗接種。他認為，這是大勢所趨，可確保旅遊時「大家安心」。

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Photo：Hong Kong Tourism Board