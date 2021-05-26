【營銷策略】完全沒有淘寶風! 中國電商 SHEIN 進軍美國 兩招輕鬆打敗亞馬遜

一款主打「中國製造」的電商 APP SHEIN，近年成為美國購物 APP 下載量最高的程式，甚至挑戰另一電商平台亞馬遜 (Amazon) 的地位。這款專門售賣服飾的 APP 更以兩個策略，吸引海外消費者。

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SHEIN 的目標是把中國的服裝產業鏈遷至海外，把中國製造的商品賣給外國消費者，不會讓中間商賺取差價。品牌在營運過程中，在圖片選擇上會試圖讓自己不要傾向淘寶風格，而是簡約歐美風。因此，圖片對 SHEIN 來說十分重要，因為品牌最初是從圖片社交平台 Pinterest 上殺出重圍，所以 Pinterest 一直是SHEIN 的第一大流量來源。



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圖片除了是吸引消費者的策略，代言人也是品牌的另一策略，品牌會邀請在年青人中頗受歡迎的 KOC (Key Opinion Consumer) 提高品牌的知名度。《路透社》曾報導，一位擁有超過 3 萬名粉絲的 Instagram 用戶每月可獲得 6 件 SHEIN 的免費服裝，她只需要為自己的粉絲提供 15% 的折扣碼。此外，外媒Retailwire 也發現， SHEIN 會選擇規模較小、影響力較大的 KOC 用戶進行行銷推廣 。有部分 KOC 可以從中獲得佣金，而大部分的 KOC 只能獲得品牌免費的購買額度。

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Photo：Angwi Tacho、SHEIN、Apptopia Blog