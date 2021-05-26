  • 32°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營銷策略】完全沒有淘寶風! 中國電商 SHEIN 進軍美國 兩招輕鬆打敗亞馬遜

商管策略 17:16 2021/05/26

分享：

一款主打「中國製造」的電商 APP SHEIN，近年成為美國購物 APP 下載量最高的程式，甚至挑戰另一電商平台亞馬遜 (Amazon) 的地位。這款專門售賣服飾的 APP 更以兩個策略，吸引海外消費者。

Fast Fashion 沒落？ZARA 推聯乘化妝品拒認輸見下頁

SHEIN 的目標是把中國的服裝產業鏈遷至海外，把中國製造的商品賣給外國消費者，不會讓中間商賺取差價。品牌在營運過程中，在圖片選擇上會試圖讓自己不要傾向淘寶風格，而是簡約歐美風。因此，圖片對 SHEIN 來說十分重要，因為品牌最初是從圖片社交平台 Pinterest 上殺出重圍，所以 Pinterest 一直是SHEIN 的第一大流量來源。
 

    點擊圖片放大
    +3
    +2


【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

圖片除了是吸引消費者的策略，代言人也是品牌的另一策略，品牌會邀請在年青人中頗受歡迎的 KOC (Key Opinion Consumer) 提高品牌的知名度。《路透社》曾報導，一位擁有超過 3 萬名粉絲的 Instagram 用戶每月可獲得 6 件 SHEIN 的免費服裝，她只需要為自己的粉絲提供 15% 的折扣碼。此外，外媒Retailwire 也發現， SHEIN 會選擇規模較小、影響力較大的 KOC 用戶進行行銷推廣 。有部分 KOC 可以從中獲得佣金，而大部分的 KOC 只能獲得品牌免費的購買額度。

可口可樂能量飲品慘遭滑鐵盧 兩大原因成「最短命」產品見下頁

中國客無法外遊掃貨網購一樣得！日本美顏器跨境銷售額激增50%見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Angwi Tacho、SHEIN、Apptopia Blog

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【靠網上口碑】市民不願外出聚會 主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價
2021/05/25
【靠網上口碑】市民不願外出聚會 主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價
【良心企業】餐車變拉麵車 日本一風堂疫下派免費拉麵 為市民打氣
今日
【良心企業】餐車變拉麵車 日本一風堂疫下派免費拉麵 為市民打氣

你可能感興趣

【靠網上口碑】市民不願外出聚會 主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價
18:25 2021/05/25
【靠網上口碑】市民不願外出聚會 主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價
【良心企業】餐車變拉麵車 日本一風堂疫下派免費拉麵 為市民打氣
今日 08:35
【良心企業】餐車變拉麵車 日本一風堂疫下派免費拉麵 為市民打氣
商業營銷 市場拓展 電子商貿 時裝服飾 Amazon

下一篇文章

【疫市營商】咖啡店主打二人咖啡班 強調私人空間 疫下大受歡迎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣