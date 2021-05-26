【一盒齊 5 色】Canuxi Dreamy 夢幻柔和色系口罩 Level 3 獨立包裝售 $78 盒

香港口罩廠 Canuxi 正發售 Canuxi Dreamy 5 色口罩。



【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

Canuxi Dreamy 春夏季系列口罩，採用耳目一新的色彩設計，而且更配合同色系的寬身扁耳帶，既美觀又舒適。此口罩提供 5 種顏色，包括:經典褐、燕麥黃、瑪瑙灰、薔薇粉和仙氣綠。

此成人口罩一盒齊 5 色，Level 3 獨立包裝口罩，特價售 $78/30個。另有獨立色 30 個版本，每盒售價同為 $78。



【其他內容】【再破新低!】韓國製造 T KF94 四層立體黑色口罩 抵買價 $128/100個

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



Canuxi 口罩規格

- ASTM F2100-19 Level 3

- 細菌過濾率BFE≧99%

- 微粒子過濾率PFE≧99%

- 病毒過濾效率VFE≧99%

- 每盒30片 (獨立包裝)

-香港製造



售價 :$78



口罩購買網址<<

【其他內容】 日本製造 UNICHARM 超立體口罩 日本城快閃價售 $52.5/30個



【其他內容】 【日日見笑容】便利行業和聽障人士! SAVEWO 3DMASK Smile 高防透明 KF94 口罩 救世價售 $40 盒



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。