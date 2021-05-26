【疫市營商】咖啡店主打二人咖啡班 強調私人空間 疫下大受歡迎

有樓上咖啡店主打人數較少的私人咖啡班，在強調私人空間之餘亦較為衛生，難怪在疫情下大受歡迎。

演講培訓課程轉網上 營銷虛實結合口碑更易打好【見下頁】

Tasse Coffee 杯子咖啡於去年 10 月創辧，這間位處葵芳工商大廈的樓上店舖有兩大業務，創辧人 Candice Ng 說：「其一便是自家咖啡產品，我們的咖啡豆入口自台灣並在當地烘焙，主要產品有掛耳包、咖啡豆、冷萃咖啡等等，同時亦會代理海外咖啡豆及時下流行的咖啡沖煮工具，例如手沖咖啡壺, 咖啡濾杯及磨豆機等。疫情爆發期間大部份市民都要在家工作，不少人都開始試自己沖煮咖啡，我們便推出了一些入門級的手沖咖啡壺等工具，大約 100 至 300 元左右，頗受歡迎。公司另一方面的業務會是咖啡班，例如手沖咖啡班、拉花班等等。我們與坊間咖啡班最大的不同之處是只做人數較少的私人班，一次教一、兩位學生左右。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

強調私人空間的特殊定位反而在疫情下大受歡迎，不少情侶都報名上堂，亦有朋友希望透過上堂敍舊，既衛生又有樂趣。Candice 表示坊間的咖啡班一班通常都會有十多人，相對之下私人班供應一直較少，而隨著疫情緩和，Tasse Coffee 現時已開始開辦四人班。

疫情未完打機用品「受惠」 電競桌椅瞄準WFH市場收入升一成【見下頁】

另一方面，為了增加品牌知名度，五月下旬 Tasse Coffee 參加了青衣市集，她說：「反應比想像來得熱烈，我們擺市集也是希望鄰近居民能夠知道我們品牌，知道葵青區也有咖啡店。部份青衣居民甚至問我們可不可以長期擺展，不用只能光顧連鎖咖啡店，今次可以說是發現了新市場。」

後疫情找新客戶靠社媒 專家：LinkedIn命中率比Facebook更高【見下頁】

為了進一步推廣咖啡文化，Tasse Coffee 未來將首次與 NGO 合作，為 DSE 放榜生舉行大班的咖啡教學，屆時一班會有 24 人至 50 人不等，盼可開拓更大的市場。

▲ Tasse Coffee 杯子咖啡創辧於去年 10 月，店主創業四個月已收支平衡。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Tasse Coffee 地址：新界葵涌葵豐街 2-16 號，鐘意恆勝中心 8 樓 806 室Metro 602 房