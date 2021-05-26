【管理Tips】新世代難相處、管理層如何穩定軍心？ 善用「奧卡姆剃刀」原理 4 招轉危變機

職場生涯慢慢長路，身為管理層如何穩定軍心，尤其在疫情下工作處於不安狀態，如何與新世代的下屬合作相處是一大難題，事實上任何時候使用「奧卡姆剃刀」原理事半功倍。

在此先解釋「奧卡姆剃刀」原理定義，其實這是一個哲學道理，任何事本質可以很簡單，往往人們把本質複雜化，漸與初衷相違背。複雜聯繫事物上尋找出本質，剔除干擾解決根本問題，指導生活實踐。以下 4 招歸納《商業周刊》解化管理危機。

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