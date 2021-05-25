【良心企業】餐車變拉麵車 日本一風堂疫下派免費拉麵 為市民打氣

新冠肺炎疫情下，餐飲業生意大減，商家也要想盡辦法維持生意。日本連鎖拉麵店一風堂就將餐車變成拉麵廚房，向市民派發免費豬骨拉麵，在疫情下為市民打氣。

賀 50 週年! 日本麥當勞叔叔退位 超古老吉祥物回歸【見下頁】

經營日本一風堂的力之源控股，早前推出免費拉麵派發活動，其拉麵廚房在 4 月時從川崎市出發，先後在埼玉縣、千葉市和東京都等關東地區向市民免費派發拉麵，讓他們在疫情下仍能品嚐豬骨拉麵。品牌計劃今後將會在福岡市舉辦同樣活動，公司表示希望透過活動與福岡各界共同為社會作出貢獻。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

至於台灣一風堂也因應近日疫情，為了答謝醫護人員的辛勞，提供外賣 7 折優惠。品牌也在疫情期間，推出招牌自家製餃子新新品，並配合 Uber Eats、Food Panda 等推出外賣服務。

疫情令人手不足! 北海道夕張蜜瓜減產 料影響蜜瓜售價【見下頁】

兩成澳洲提子出口中國受阻 業界憂成新制裁目標【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：be a Japan lover、IPPUDO_JP@Twitter